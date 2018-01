Girgenti Acque, costo del personale alle stelle

Il costo del personale di Girgenti Acque è “superiore alla media di settore”. La nota, cauta ma chiarissima, è persa tra le centinaia di pagine della bozza tariffaria approvata nei mesi scorsi e realizzata dall'Ati idrica. A scrivere è un tecnico dell'Anea, l'associazione nazionale delle autorità e degli enti d'ambito, al quale l'ex Ato di Agrigento si è rivolto per la redazione dell'importante strumento, che sebbene sia stato approvato dall'Autorità nazionale per l'energia, l'acqua e il gas, oggi è in attesa del pronunciamento da parte del Tar della Lombardia, al quale ha fatto ricorso Girgenti Acque per chiedere l'annullamento dello stesso. I giudici, in questa prima fase, non hanno accolto la richiesta di sospensiva rinviando la vicenda nel merito.

All'interno del corpus documentale della tariffa, dicevamo, trova spazio anche una relazione specifica di accompagnamento, all'interno della quale troviamo proprio il passaggio di cui stiamo discutendo. Virgolettiamo: “alla luce dei recenti approfondimenti effettuati dagli uffici dell’ex Ato di Agrigento... il livello di personale sostenuto da Girgenti Acque (e dalla società totalmente controllata Hydortecne Spa) ed il suo incremento nel corso dell’ultimo quinquennio, sia superiore rispetto alla media di settore”. Posizione che, comunque, complessivamente è molto più diplomatica di quella che lo stesso tecnico Anea aveva messo in una relazione “interna” che era rivolta ai sindaci ma che è stata poi inoltrata alla stampa. In quel contesto si scriveva, esplicitamente, di un “livello del personale sostenuto da Girgenti Acque (considerando anche la controllata Hydortecne) superiore alla media di settore”. Tornando all'oggi, il costo per le risorse umane è secondo i tecnici da contenere attraverso misure specifiche che taglino del 50% il maggior costo. Insomma, la spesa prevista anche per gli anni futuri va rivista. Quali sono i numeri in ballo lo si legge più sotto: se nel 2011 la Girgenti Acque sosteneva un costo annuo di 5 milioni e 387mila euro per i propri lavoratori, il costo era salito già a 7 milioni e 758 euro nel 2015, comprensivo tuttavia anche dell'incremento iva. Da tagliare, secondo il tecnico, ci sono 996.848 euro di costi del personale per conseguire un adeguamento complessivo. Del resto, stando sempre alla struttura tariffaria, il privato ha chiesto per i prossimi anni un aumento di 30 unità, che, secondo i tecnici Anea, dovrebbe essere contenuto a “solo” ulteriori 20.