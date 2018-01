Operatori ex Sportelli Multifunzionali in sciopero della fame: «La Regione firmi la convenzione»

Hanno avviato uno sciopero della fame per chiedere al Governo regionale l’approvazione dello schema di convenzione per affidamento in house al Ciapi di Priolo del potenziamento dei Centri per l’impiego. Si tratta degli operatori ex Sportelli Multifunzionali che, se approvata, potrebbe offrire servizi più efficienti agli utenti e una occupazione a numerosi lavoratori.

«In questi giorni – ha raccontato Adriana Vitale, in rappresentanza dei lavoratori - ho incontrato tanti colleghi che mi hanno raccontato le loro vicissitudini. Famiglie sfasciate, case svendute, difficoltà anche ad affittare una casa perché non si ha una busta paga, marito con un figlio a casa della mamma e moglie e figlio da un'altra parte, c’è chi si è venduto tutto l’oro di famiglia, c’è chi mangia alla Caritas, chi si è ammalato, chi rischia un esaurimento nervoso, chi si è suicidato, chi è morto di infarto. Ora da cinque giorni si fa lo sciopero della fame al freddo ed al gelo”.

Nei giorni scorsi c’è stata una riunione al Dipartimento regionale del lavoro dove è emerso che se si darà vita al reclutamento secondo la legge nazionale della procedura di assegnazione degli ex sportellisti sospenderebbe quella regionale con in capo il Ciapi e la Regione potrebbe avvalersi di soli 800 operatori su una platea di 1800. E tra questi ultimi quasi la metà ha un'età superiore ai 61 anni e la soluzione che si sta cercando è quella di trovare una soluzione che li porti al prepensionamento, previa assunzione.