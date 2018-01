Bagheria, era una donna a gestire le estorsioni

C'era una donna, secondo gli inquirenti, a capo della raccolta del pizzo a Bagheria. Ne sono convinti i Carabinieri del Comando provinciale di Palermo che all’alba hanno arrestato la donna, Rosaria Maria Liga, sorella di Paolo Liga, anche lui finito in carcere. "La donna partecipava attivamente alla raccolta illecita del denaro destinato, in quel momento, anche al sovvenzionamento della latitanza del fratello Paolo Liga, sottrattosi, nel novembre 2015, alla cattura in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo" spiegano gli investigatori.