Mafia, operazione Adranon, ecco tutti gli arrestati

Ecco tutti gli arrestati dell'operazione Adranon della Polizia che ha azzerato i clan dei Santangelo e degli Scalisi.

Le manette sono scattate per Alfio Santangelo, 55 anni, inteso “Taccuni”, pregiudicato, in atto detenuto; Antonino Quaceci, 48 anni, inteso “Topo grigio”, pregiudicato, in atto detenuto; Nino Crimi, 38 anni, inteso “ u ricuttaru”, pregiudicato, in atto detenuto; Salvatore Crimi, 32 anni, inteso “Turi ‘u cani”, pregiudicato, in atto detenuto; Gianni Santangelo, 35 anni, inteso “Giannetto”, pregiudicato; Antonino Bulla, 35 anni, inteso “u picciriddu”, pregiudicato; Giuseppe La Mela 45 anni, inteso “Pippu Tarantella”, pregiudicato, e sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; Antonino La Mela, 43 anni, inteso “ Ninu Tarantella” , pregiudicato; Vincenzo Bulla, 24 anni; Rosario Galati Massaro, 24 anni, inteso “spara frecce”, pregiudicato; Nicola D’Agate, 29 anni, pregiudicato, in atto detenuto; Nicolò Trovato, 27 anni, inteso “bulldozer” , pregiudicato; Maurizio Pignataro, 41 anni, inteso “u sceriffu”, pregiudicato, già ai domiciliari; Nicolò Rosano, 38 anni, inteso “Pipituni”, pregiudicato; Vincenzo Rosano, 50 anni, inteso “Pipituni”, pregiudicato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; Francesco Rosano, 28 anni, inteso “Pipituni”, pregiudicato, detenuto all’estero, Salvatore Sangrigoli, 21 anni, pregiudicato, già agli arresti domiciliari; Salvatore Quaceci, di 26 anni; Marco Ricca di 28 anni, pregiudicato, Andrea Palmiotti, 39 anni, pregiudicato; Francesco Palana, 45 anni, già agli arresti domiciliari; Ignazio Vinciguerra, 53 anni inteso “Gnaziu ‘a cascia”, pregiudicato; Antonino Foti, 25 anni, inteso “Ninu ‘u sceccu”, pregiudicato; Vincenzo Nicolosi, 29 anni, inteso “Bafacchia”, pregiudicato; Alfredo Pinzone, 54 anni, pregiudicato, in atto detenuto; Nicola Mancuso, 36 anni, pregiudicato, in atto detenuto; Biagio Trovato , 28 anni, pregiudicato, in atto detenuto; Angelo Pignataro, 30 anni, pregiudicato, in atto detenuto, Luigi Leocata, 48 anni, arrestato a Piacenza e per il quale il gip ha disposto i domiciliari.