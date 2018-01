Adranon, arrestato anche un poliziotto: comprava droga dai clan

L’inchiesta Adranos ha anche visto il coinvolgimento di un assistente capo della Polizia in servizio presso il Commissariato di Adrano, Francesco Palana, al quale è stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo l’accusa si approvvigionava di supefacenti da Salvatore Crimi, uomo di fiducia del boss Alfio Santangelo. Il 26 aprile del 2016 i colleghi della Squadra Mobile avevano arrestato Palana per il reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo sottoposto a controllo mentre transitava con la propria autovettura al casello di San Gregorio dell’autostrada A/18 Catania Messina era stato trovato in possesso di 9,2 grammi di cocaina occultati all’interno di un cofanetto. Nei confronti di Francesco Palana è stata adottata la sospensione cautelare dal servizio.