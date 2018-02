Avvocati arrestati, il gip: «Truffa odiosa e perdurante»

La truffa che sarebbe stata commessa da due avvocati, un ex avvocato radiato dall’albo e un procacciatore d’affari, arrestati all’alba di oggi dai Carabinieri di Messina con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa nei confronti di ignari clienti, era una attività «odiosa e perdurante» che mirava «a lucrare denaro da soggetti in evidentissime difficoltà economiche e sottoposti a pressanti azioni legali da parte di enti e istituti di credito che minacciano il loro patrimonio».

E’ quanto scrive il gip del Tribunale di Messina che ha firmato la misura cautelare nei confronti dei quattro arrestati, finiti ai domiciliari. I quattro millantavano un gratuito patrocinio, attraverso un’associazione locale di consumatori, incassando le prime spese vive senza poi procedere effettivamente come promesso. I quattro sono stati arrestati perché, secondo il gip, «sussiste l’esigenza di cautela essendo altamente probabile che gli indagati, permanendo il loro stato di libertà, possano commettere atti diretti a inquinare la genuinità delle dichiarazioni rese dai privati» che si erano rivolti a loro per avere richiesta di assistenza legale.