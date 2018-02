Allerta meteo arancione, allarme esondazione per il Verdura

Maltempo, come previsto, in tutta la Sicilia. Le situazioni più a rischio nell’Agrigentino dove la Protezione Civile ha diramato un allarme rischio esondazione del fiume Verdura. Il personale ha effettuato controlli, dopo le piogge torrenziali delle ultime ore, sulle strade provinciali e su quelle consortili nei pressi del fiume per monitorare soprattutto i ponti.

Intanto la compagnia di navigazione Siremar ha annullato la corsa prevista per le 9,50 della motonave Vesta sulla tratta Trapani – Egadi.

Per oggi è stato infatti emesso un bollettino di allerta meteo con codice di rischio idrogeologico arancione emanato dalla Protezione civile. L'Amministrazione comunale di Catania raccomanda alla popolazione "la necessaria prudenza e, in particolare, di evitare l’uso di mezzi a due ruote come moto, motocicli e biciclette".

Le previsioni per oggi parlano di cielo molto nuvoloso con piogge intense e temporali sulla Sicilia in estensione dalla tarda mattina e nel pomeriggio alla Calabria e tra pomeriggio e sera anche alla Basilicata. Prevista neve oltre 1500 metri. Temperature minime in diminuzione. Venti moderati nordorientali. Da mosso a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Previsti miglioramenti per domani quando il tempo sarà sì instabile ma con piogge sparse alternate a locali schiarite. Neve dai 1200 metri.