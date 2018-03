Deputata Pd di Pesaro denuncia hater siciliano: «Mi ha scritto cose atroci»

PESARO - Alessia Morani, deputata Pd di Pesaro e capolista nel collegio Marche nord per la Camera, ha denunciato un hater che ha continuato ad augurarle per settimane angherie e violenze via social. «Ti faremo prostituire, sperando che nel frattempo non prendi un proiettile in testa per quello che ti esce dalla bocca»: questo uno dei messaggi. Lo scrive la stessa parlamentare sul suo profilo Fb, rivelando anche il nome del suo detrattore: «...un ragazzo siciliano che mi scrive cose atroci - ha postato la parlamentare -. L’ho denunciato, ma non basta. Non so voi ma io sono stanca di tutta questa violenza, sono veramente stanca. Ho messo una sua foto. Ovviamente il coraggioso dopo avere saputo della denuncia ha cancellato tutto ma purtroppo per lui era tardi».