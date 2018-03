Zafferana, incendiano cantiere e lasciano una scritta: «Cerca un amico, 100,00»

Ci sarebbe l’ombra del racket delle estorsioni dietro l’incendio che stamane, alle 7, ha pesantemente danneggiato la copertura di un edificio rurale in ristrutturazione (è stato allestito il ponteggio) in via Rocca D’Api a Zafferana.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. La pista del racket è indirettamente convalidata da un inquietante messaggio lasciato scritto con della vernice gialla sul prospetto esterno della struttura cementizia data alle fiamme, dall’inequivocabile significato: “Cerca un amico 100,00”.

Sulla vicenda -sulla quale vige il massimo riserbo - sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giarre che hanno effettuato un sopralluogo e interrogato il proprietario del casa rurale.