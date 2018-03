Volotea in ritardo di oltre 5 ore, ma per la compagnia sono "meno" di 3: reclami negati

Ma quale fuso orario hanno a Barcellona? La domanda se la sono fatta quei passeggeri che hanno tentato di inoltrare un reclamo alla compagnia aerea spagnola Volotea per un volo arrivato con un ritardo di oltre cinque ore a Catania da genova.

Il volo in questione il V71709 che sarebbe dovuto atterrare a Fontanarossa ieri, domenica 11, alle 16:15, è arrivato a Catania alle 21.20, con oltre cinque ore di ritardo dopo un rocambolesco cambio di rotta in volo per un problema tecnico che si era già presentato alla partenza da Genova, con "transito forzato" a Venezia dove i circa 150 passeggeri sono stati sbarcati e re-imbarcati su un altro vettore partito alle 20:52 dalla città della laguna.

Ora, se la matematica non è un'opinione, di ore di ritardo ne sono state accumulate oltre cinque, ma i passeggeri che ieri si sono messi al computer per presentare il reclamo alla compagnia spagnola si sono visti rifiutare l'inoltro dell'e-mail perché il volo Genova-Catania, avrebbe accumulato un ritardo “inferiore a tre ore” secondo le modalità previste dall'ufficio reclami della compagnia iberica. Leggasi: nessun reclamo e nessun eventuale rimborso.

Nel frattempo, su quel volo hanno trascorso un pomeriggio-serata d'inferno circa 150 passeggeri (che hanno mantenuto, a parte qualche caso, un certo aplomb) cui nessuno dirà "lo siento" (scusa in spagnolo), per appuntamenti saltati, coincidenze perse e giornata di lavoro andata in fumo (c'è anche chi lavora la domenica). In compenso Volotea ha puntualmente inviato alle mail di tutti i passeggeri il consueto sondaggio sulla qualità del volo. Le risposte vanno solo immaginate.