Esplosione Catania, il cordoglio del sindaco Bianco

"Sono qui dove c'è stata l’esplosione, in via Garibaldi 316. Una tragedia. Due vigili del fuoco morti, due gravi. Un civile morto. Esplosione di bombola”. Così su Facebook Enzo Bianco, sindaco di Catania, commenta il tragico incidente in una via centrale della città etnea. "Sono qui - aggiunge Bianco- ad abbracciare i vigili del fuoco! Una dolorosa tragedia per la città".