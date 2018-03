Esplosione a Catania, il sindaco proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha reso noto che proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali delle vittime dell’esplosione di ieri sera nel centro storico della città. Prima delle esequie - dice il Comune di Catania - bisognerà attendere infatti che siano completate le autopsie sui corpi, visto che sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta da parte della Magistratura. A quanto si è appreso è probabile che ai funerali sarà presente il ministro dell’Interno Marco Minniti. Quest’ultimo ha telefonato ieri sera al sindaco Bianco per esprimergli cordoglio per l’avvenuto. Un’altra telefonata era giunta dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.