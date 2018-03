Il Cesvi in piazza con la campagna #Liberitutti contro il maltrattamento dei bambini in Italia

Cesvi sarà presente con i suoi volontari in più di 20 piazze italiane per raccogliere fondi a sostegno della campagna #Liberitutti contro il maltrattamento dei bambini in Italia. Previste manifestazioni anche in Sicilia, a Palermo e Siracusa.

A fronte di una piccola donazione, sarà possibile ricevere una colomba pasquale mignon buona e originale, confezionata in una scatolina personalizzata, e 5 ovetti di cioccolato assortiti di produzione Italiana, al gusto latte e fondente, con diversi colori di incarto. A coloro che sceglieranno uno di questi prodotti Cesvi donerà a sua volta il ͞Decalogo contro il maltrattamento, uno strumento fondamentale di informazione e prevenzione rivolto alle famiglie. Elaborato grazie alla collaborazione di esperti, psicologi e psicoterapeuti, il Decalogo propone, con un linguaggio semplice e chiaro, consigli pratici e spunti di riflessione alla portata di genitori ed educatori impegnati nel compito difficile di promuove re la crescita sana dei bambini.

Le forme di maltrattamento e trascuratezza più diffuse nel nostro Paese non sono legate necessariamente o soltanto alle difficoltà economiche, ma sempre più spesso a situazioni di povertà emotiva e relazionale. Per fronteggiare questo fenomeno sempre più comune, Cesvi - organizzazione impegnata da oltre 30 anni nella tutela dei bambini attraverso le Case del Sorriso in tutto il mondo - ha deciso di intervenire anche in Italia.

Per saperne di più e per trasformare la Pasqua in un’occasione di solidarietà, sarà possibile trovare Cesvi come detto in 20 piazze italiane. In Sicilia Cesvi sarà presente con un banchetto a Palermo (Via Maqueda n. 433) e a Siracusa (Via Teatro 15).