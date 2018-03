Catania, dai domiciliari spacciava calando la droga dalla finestra

Era ai domiciliari ma non aveva smesso di spacciare e calava la droga dalla finestra di casa. I carabinieri della Stazione di Catania Librino lo hanno arrestato in flagrante. Si tratta del 22enne catanese Simone Alessandro Russo accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A destare il sospetto dei militari l’afflusso anomalo di giovani verso l’abitazione del detenuto. I carabinieri dopo un breve periodo di osservazione hanno visto il detenuto passare la droga dalla finestra di casa posta al pianoterra ai clienti. A quel punto sono intervenuti facendo irruzione nell’appartamento bloccamdo il pusher mentre tentava di disfarsi di circa 10 grammi di cocaina, in parte suddivisa in dosi. La droga, unitamente a del materiale utile al confezionamento delle dosi, è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.