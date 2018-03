Saccheggiavano i supermercati di San Giovanni e Cammarata: arrestati sei favaresi

Sei favaresi sono finiti in manette da parte dei carabini. Sono stati fermati con l'auto piena di prodotti e merci e hanno tentato di giustificare l'enorme quantitativo in loro possesso nei modi più disparati. Una spiegazione che non ha convinto però i carabinieri che li avevano fermati ad un posto di blocco.

E così, dopo aver richiesto, inutilmente, la prova di acquisto di tutta la merce trovata nella loro autovettura, i militari hanno effettuato nell'immediatezza una serie di accertamenti, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza dei principali esercizi commerciali dell'area, tra Cammarata e San Giovanni Gemini, accertando quanto realmente accaduto.

Infatti, si è scoperto che i video immortalavano tutti i sospettati mentre erano intenti a nascondere i vari prodotti sotto i cappotti o nelle loro tasche, eludendo il successivo controllo alle casse. Presso la Compagnia Carabinieri di Cammarata, inoltre, erano anche pervenute alcune segnalazioni di cittadini, relative a persone sospette, a bordo di un'utilitaria, che entravano ed uscivano in modo anomalo da alcuni negozi. E l'autovettura fermata, corrispondeva proprio al modello di quella in uso ai sei individui, cinque donne ed un uomo.

In manette sono finiti Mario Bellavia, 26 enne; Carmelinda Cusumano, 35 enne; Angela Pisciotto, 22 enne; Maria Bellavia, 32 enne; Elisabetta Giglia, 36 enne e Girolama Vella, 43 enne.

Tutti rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso. La merce rinvenuta è stata restituita agli esercizi commerciali che erano stati derubati. L'Autorità Giudiziaria ha disposto per tutti e sei gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Agrigento.