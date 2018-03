Catania, torna a casa per la Pasqua, Polizia cattura pericoloso latitante 30/03/2018 - 09:23 di Redazione

In manette Prospero Alessandro Censabella che era fuggito lo scorso novembre per sottrarsi ad un ordine di carcerazione per traffico di droga: deve scontare tredici anni. Suo padre Arturo è un ergastolano affiliato al clan Savasta

Torna nella sua casa per trascorrere la Pasqua con la famiglia ma la Polizia lo ha scovato e arrestato nonostante il suo ulteriore tentativo di fuga lanciandosi da un balcone alto cinque metri. E’ finita così la latitanza di Prospero Alesandro Censabella, 42 anni, pregiudica e latitante dal novembre scorso quando si diede alla fuga dopo un ordine di carcerazione della Procura Generale di Catania perché doveva espiare tredici anni e sette mesi di reclusione traffico e spaccio di droga. pefacenti. GUARDA IL VIDEO Prospero Alessandro Censabella è il figlio di Arturo, 61 anni, inteso “’u scienziato”, pregiudicato, elemento di spicco del clan “’a Savasta” e detenuto all’ergastolano per diversi reati tra cui anche associazione mafiosa, estorsioni e rapine, oltre che traffico e spaccio di droga. Prospero Alessandro Censabella è stato arrestato quando ha fatto ritorno nella suia casa a San Cristoforo. Gli uomini della Catturandi, hanno conturato la zona e fatto irruzione nella casa nonostante anche l’ostacolo di un pesante portone di ferro che è stato scardinato. Censabella accortosi dell’arrivo della Polizia ha cercato di fuggire lanciandosi da un balcone dall’altezza di cinque metri, ma è stato bloccato, finendo anche in ospedale per una distorsione alla caviglia.