Pasquetta all'insegna del bel tempo, ma troppi siti e musei restano chiusi

Anche a Pasquetta, molti musei e parchi siciliani saranno aperti, ma quanta fatica dovrà fare un turista per avere informazioni? Molta. Ad oggi, infatti, ad eccezione dell'attività di comunicazione dei gestori dei servizi aggiuntivi, e alcuni singoli avvisi sui social, nulla ha prodotto la Regione per agevolare i visitatori. E' tutt'al più possibile avventurarsi nelle schede che riguardano ogni struttura per trovare qualche indicazione, ma niente che possa ritenersi “accessibile” per il grosso dell'utenza.



Palermo. Aperto il museo “Antonio Salinas”, Palazzo della Zisa e il chiostro dei Benedettini, a Monreale dalle 9,30 alle 13,30 (previste visite guidate), così come il complesso di Santa Maria dello Spasimo (dalle 10 alle 18.30)

Agrigento. Valle dei Templi aperta fino alle 17.30. Dalle ore 9.30 alle 17.30, il Fai consentirà di trascorrere la giornata al Giardino della Kolymbethra. Visitabili anche l'area archeologica di Sant'Angelo Muxaro (8.30/13.30) e l'Area archeologica di Eraclea Minoa (9-19.30). Chiusi il museo archeologico “Pietro Griffo", la casa natale di Luigi Pirandello, l'Antiquarium di monte Adranone e quello di Monte Kronio.

Trapani. Aperti tutti il Castello Grifeo (9.30-12.30/15.30-18.30), il museo del Satiro di Mazara del Vallo (9-19.45), l'area archeologica di Segesta (9-19.30). Chiusi l'ex stabilimento Florio, il museo archeologico di Marsala e l' “Agostino Piepoli” di Trapani, oltre l'area archeologica di Selinunte.

Caltanissetta. Chiusi il museo archeologico regionale di Gela, l' Antiquarium iconografico e le mura Timoleontee di Capo Soprano, l'area archeologica di Molino a Vento e il complesso minerario Trabia Tallarita, Riesi.



Catania. Chiusi il museo regionale della ceramica di Caltagirone, il Teatro romano e Odeon di Catania, le terme Terme della Rotonda, la Chiesa di San Francesco Borgia e il Museo regionale di Adrano.



Ragusa. Aperta l'area archeologica di Cava d'Ispica, così come quella di Parco Forza. Chiusi il convento della Croce di Scicli, il museo regionale di Kamarina, e il museo interdisciplinare.

Siracusa. Aperta l'area archeologica di castello Eurialo sarà aperta (14.30-19.30) così come l'area archeologica della Neapolis , l'Orecchio di Dioniso e il teatro greco (orario 8.30-19.30) l'area archeologica di Leontinoi a Carlentini (8.30-13) e quella di Megara Hyblaea di Augusta (8.30-13), il castello di Maniace (8.30-13.45), l'area archeologica di Villa Romana (8.30-19), la galleria di Palazzo Bellomo (9-13.30), il museo archeologico di Lentini (9-13.30) e il museo regionale “Antonio Uccello” (9-13.30).

Enna. Aperti l'area archeologica di Morgantina (9-17), il museo regionale di Centuripe (9-19), il museo regionale di Aidone (9-18.30), il museo interdisciplinare (9-19) e l'area archeologica della Villa Romana (9-19).

Messina. Aperti il Museo di via Libertà (9-13), il Museo “Luigi Bernabò Brea”, (9-13:30), il Museo interdisciplinare (9-13), il Castello di Milazzo ( 8:30-13:30, 16:30- 18:30), l'area archeologica di Capo d'Orlando (9-19), quella di Halaesa Arconidea (9-18.30) e l'area di Grotta San Teodoro (9-19).