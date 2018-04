Pasquetta all'insegna del bel tempo

Cielo nuvoloso solo di mattina sulla Campania e sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite. Temperature minime in lieve diminuzione. Venti da deboli a moderati meridionali. Mosso lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. A Pasquetta dunque sole in tutto il Paese, con qualche nuvola in più solo in Liguria. Nuovo peggioramento invece da martedì almeno secondo le previsioni del centro Epson meteo.

Temperature minime in leggero calo, ma massime in crescita al Centro-Sud e sulle Isole; ampia escursione termica fra il primo mattino e il pomeriggio. Si attenua il Maestrale, sostituito da deboli venti meridionali sui mari di Ponente.

Domani la prima perturbazione del mese raggiungerà il Nord, portando entro il pomeriggio piogge al Nord-Ovest che, tra sera e notte, si estenderanno al resto del Nord e alla Toscana. Sono previste nuove nevicate sulle Alpi oltre i 1.600 metri di quota. Ancora prevalenza di bel tempo nel resto del Centro-Sud, dove le temperature saranno in ulteriore rialzo. Mercoledì quattro aprile la perturbazione - concludono gli esperti - insisterà sul Nord, ma coinvolgerà anche gran parte delle regioni centrali: rischio di precipitazioni intense e locali temporali su Liguria, Toscana e zone pedemontane del Nord