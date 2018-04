Catania, ferì un alunno disabile, chiesto il giudizio per una prof

Chiesto dal pm Michela Maresca del Tribunale di Catania il rinvio a giudizio per una donna catanese. Una vicenda dai contorni ancora oscuri che parte da Gravina. Riguarda un caso di presunto maltrattamento in classe da parte di una insegnante di sostegno ai danni di un alunno disabile di dieci anni.

I fatti denunciati dai genitori della vittima risalgono allo scorso anno: la maestra avrebbe più volte, nel corso dell’anno scolastico, umiliato e maltrattato il loro figlio fino a provocargli una ferita al labbro. L’insegnante è accusata oltre che di maltrattamenti, anche di lesioni con l’aggravante di aver commesso il reato ai danni di un minore all’interno di una scuola.

L’allarme dei genitori è scattato quando il bambino, che allora frequentava la quinta elementare, un giorno è rientrato a casa presentando delle ferite al labbro ancora sanguinanti. Dal racconto della stesso ragazzo pare che l’insegnante, in un momento d’ira, l’avrebbe colpito con il banco causandogli appunto la ferita. E, da quanto è emerso dall’incidente probatorio a carico della maestra, il bambino sarebbe stato sottoposto ad una serie di vessazioni, come raccogliere oggetti da terra, e maltrattamenti, come tirate di orecchie o capelli.

La maestra, che nel frattempo è stata trasferita in un altro istituto scolastico dove ancora continua a esercitare la sua professione di insegnante di sostegno per disabili, dovrà comparire davanti al gup il prossimo mese di maggio.