«Tu mi tradisci» e la colpisce con una pietra: un arresto a Catania

Geloso per presunti tradimenti da parte della moglie 24enne al culmine di una lite l’ha colpita alla testa con una pietra, ed è fuggito. L’uomo, 37 anni, ha poi chiamato la polizia e si è consegnato agli agenti delle volanti autodenunciandosi dell’aggressione.

La donna è stata medicata nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La coppia si sta separando e marito e moglie vivono in abitazioni separate. L’uomo è stato arrestato per lesioni aggravate e, su disposizione della Procura, è stato sottoposto ai domiciliari.