Carabinieri trovano a Capo Mulini un sacco con 23 kg di marijuana

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno hanno rinvenuto e sequestrato in località Capo Mulini, lungo il litorale marino a ridosso di uno stabilimento balneare, una busta contenente 23 Kg di “marijuana”. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per stabilire a chi potesse appartenere l’ingente quantità di sostanza stupefacente.