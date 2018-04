Paternò, abusi sessuali sulla moglie, arrestato

Avrebbe minacciato, picchiato e costretto la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà. Sono le accuse contestate dai carabinieri della compagnia di Paternò a un 37enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale. La vittima, 35 anni, è stata medicata al pronto soccorso per «politrauma da riferita aggressione» e giudicata guaribile in cinque giorni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Catania.