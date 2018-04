Ubriaco, senza patente né assicurazione e su un'auto sequestrata: multa di 5 mila euro per un palermitano

Guidava sotto l’effetto dell’alcol, con la patente sospesa, senza assicurazione e un’auto già sottoposto a sequestro. Record di infrazione per un palermitano di 42 anni fermato dai carabinieri nell’ambito dei controlli effettuati in città durante il ponte di Pasqua. Per l’uomo, che dopo un primo controllo all’etilometro ha anche tentato inutilmente la fuga, è scattata una sanzione complessiva di 5mila euro. Sono invece 17 gli automobilisti multati, solo nella serata di ieri, per guida in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente e per dodici di loro è scattata anche la denuncia.

"A bere - sottolineano dal comando dei carabinieri - non sono solo giovani maschi: tra i sanzionati c'erano anche tre donne di età compresa tra i18 e i 50 anni". Altre cinque persone sono state sanzionate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente.