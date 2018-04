Bombe ecologiche in Sicilia, task force per disinnescarle

Catania. In Sicilia giacciono, più o meno sepolti, centinaia di siti potenzialmente inquinanti, dei quali oggi si sa molto poco e rispetto ai quali ancor meno è stato fatto dagli enti competenti.

Un rischio ambientale che potrebbe essere enorme, e rispetto al quale la Regione Siciliana oggi corre ai ripari con la creazione di una task force.

A deciderlo, ai primi di marzo, è stata la giunta regionale, approvando l'istituzione di un “Ufficio speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati” all'interno del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, che avrà il compito di chiarire in modo inequivocabile l'esistenza di pericoli per l'ambiente e, soprattutto, individuare i possibili interventi e la priorità degli stessi.

Oggi, infatti, esiste un lungo, lunghissimo elenco delle aree da bonificare: un'anagrafe che risale al 2002 e che fu poi aggiornata nel 2016, e che contiene soprattutto ex discariche comunali (511 quelle censite), siti minerari, siti interessati da rilevante presenza di amianto, «aree a rischio di incidente rilevante» ma anche i Sin, i cosiddetti siti di interesse nazionale come quelli presenti a Gela o Melilli. Un elenco che è però un mero esercizio burocratico, stante che, scrive il dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Salvo Cocina «l'individuazione di tali aree e le relative priorità di intervento sono affette da indeterminazioni causate dalla mancanza di sufficienti dati di conoscenza, in quanto sono avvenute sulla base di semplici schede compilate dai Comuni, spesso prive di sufficienti informazioni e comunque prive di indagini in situ».

Quel che è mancato nel tempo, nel dettaglio, è insomma l'azione da parte degli enti interessati i quali avrebbero dovuto, «valutare l'effettivo grado di inquinamento dei siti censiti e la reale necessità di un intervento di bonifica» attraverso delle procedure molto specifiche e molto costose. Se i Municipi, nel tempo, a causa della loro inefficienza hanno perso l'occasione di ricevere fondi specificatamente destinati (solo lo scorso anno sono 42 i Comuni che sono stati “espunti” dallo specifico elenco), anche il Dipartimento Acque e Rifiuti, scrive ancora Cocina, «da diversi anni (...) non è stato messo in grado di sviluppare efficacemente un'azione di impulso alle attività di bonifica da parte dei numerosi soggetti obbligati attraverso la preliminare redazione degli studi di caratterizzazione, né le analisi di rischio né a completare diversi interventi avviati nelle aree di competenza su aree specifiche quali Siti di interesse nazionale quali quello di Milazzo, quello di Gela o quello di Augusta, Priolo, Melilli, a causa, sostanzialmente, di una carenza di risorse umane dotate di una specifica professionalità e di carenze economiche e finanziarie da parte delle Regioni e dei Comuni spesso non dotati delle necessarie professionalità tecniche».

È quindi necessario il «superamento dell'attuale contesto critico in materia di risanamento ambientale», sia fornendo uomini e mezzi, ma anche consegnando alla neonata struttura «poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti responsabili preposti all'esecuzione degli interventi». Insomma, stavolta il silenzio serbato da privati o enti pubblici provocherà provvedimenti diretti.

Il nuovo ufficio, che sarà composto di 20 unità – ancora da individuare – ha già un cronoprogramma fissato: entro i primi sei mesi, verifica dello stato di attuazione delle procedure previste dalla legge rispetto ai siti inseriti nel Piano regionale delle bonifiche, fornendo supporto ai comuni; entro 9 mesi, realizzare l'attualizzazione del censimento e dell'anagrafe dei siti da bonificare; in un anno fissare in modo quanto più è possibile preciso la scaletta degli interventi da realizzare. Tutto cercando anche di evitare sanzioni da parte dell'Europa.

Ma poteri speciali corrispondono automaticamente a risultati straordinari? In realtà, proprio in tema di rifiuti, la statistica non ci è particolarmente amica.