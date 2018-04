Corte Strasburgo dice no a sospensione della pena per Dell'Utri

BRUXELLES - La Corte europea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione della pena, per motivi di salute, presentata da Marcello Dell’Utri. Si apprende da fonti della Corte di Strasburgo.

Il tribunale di Sorveglianza di Roma, intanto, si è riservato di decidere in merito all’istanza presentata dai legali dell’ex parlamentare, Marcello Dell’Utri, in cui si chiede di verificare se l’attuale stato detentivo presso il Campus Biomedico lede i diritti umani. Dell’Utri, affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, è ricoverato dal 14 febbraio scorso, piantonato 24 ore su 24 da due agenti e non può incontrare nessuno. «L'ex senatore, che sta scontando una pena a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, dovrebbe rientrare a Rebibbia il 20 aprile prossimo - spiegano i difensori Alessandro De Federicis e Simona Filippi -. Attualmente è costretto in una camera del Campus Biomedico, dove non può nemmeno aprire la finestra perché sigillata ed deve dormire con la luce in faccia». Il 6 febbraio scorso i giudici della Sorveglianza avevano negato a Dell’Utri la scarcerazione per motivi di salute. Nei giorni scorsi l’ex senatore di Forza Italia ha presentato una denuncia al Csm contro sei magistrati dello stesso tribunale capitolino per violazione disciplinare. L’ex parlamentare chiede al Consiglio superiore della magistratura di valutare il comportamento, a suo parere «superficiale e inerte» assunto dai giudici che hanno deciso in merito alla compatibilità tra la detenzione in carcere e il suo stato di salute e ciò, a suo dire, ha comportato un peggioramento del quadro clinico.