Elicottero caduto, il cordoglio del capo di stato maggiore della Marina

Il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, ha espresso vicinanza alla famiglia del sottufficiale che ha perso la vita nell’incidente di volo all’elicottero SH 212 di Nave Borsini impegnata nell’operazione Mare Sicuro: "A titolo personale e a nome di tutta la Marina esprimo alla famiglia il profondo cordoglio per la perdita del Capo di 1° Classe Andrea Fazio, a cui unisco la solidarietà di tutta la Forza Armata ai colleghi delle componenti volo per la scomparsa del professionista e dell’amico”.

Andrea Fazio, riferisce la Marina, era un esperto operatore di volo del 2° Gruppo elicotteri di stanza a Catania con una solida preparazione professionale e un vasta esperienza sugli elicotteri. Il suo elicottero è caduto in mare a breve distanza dalla nave Borsini in fase di appontaggio notturno a termine di una missione addestrativa programmata, in assetto 'Night Vision Googles' (Nvg), anche a favore di due tiratori scelti della Brigata Marina San Marco. Appena ammarato l'elicottero si è rovesciato su un fianco; i due piloti e due operatori della Bmsm sono riusciti ad uscire dall’elicottero mentre Fazio è stato recuperato ancora dentro l’abitacolo dagli operatori subacquei di nave Borsini prontamente accorsi.

Alle prime luci dell’alba si è perso il contatto visivo con l'elicottero e con i galleggianti a cui era stato assicurato. Il mezzo potrebbe essersi inabissato anche a causa delle cattive condizioni meteo che permangono sull'area. Sul luogo dell’incidente sono convenute altre unità della Marina Militare mentre Nave Borsini dirige per il porto di Augusta. L’ammiraglio di Squadra Girardelli ha espresso anche "grande apprezzamento per la prontezza dei soccorsi”. Sul luogo sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incidente