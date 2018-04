Paternò, tremendo scontro tra due auto: un morto e un ferito

Un incidente si è verificato lungo la strada statale SS284 "Occidentale Etnea" al km 44,500, nel territorio comunale di Paternò, in provincia di Catania. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due auto. Il bilancio è di un moeto e un ferito. Sul posto sono presenti il personale dell’Anas e della Polizia stradale per consentire l’intervento dell’elisoccorso e la gestione della viabilità con deviazioni segnalate in loco.