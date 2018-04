Paternò, Panda contro un Freemont muore una donna di Biancavilla

Tragico incidente stradale lungo la Statale 284, la Paternò-Randazzo, altezza dello svincolo per Paternò. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è Rosaria Tomasello, 43 anni, di Biancavilla, sposata e madre di 2 figli. Rosaria, ieri pomeriggio, stava tornando verso casa, alla fine del suo turno di lavoro, in un centro commerciale del Catanese.

Erano le 15.10, quando Rosaria Tomasello, con la sua Fiat Panda, aveva appena superato lo svincolo per Paternò, pochi chilometri la separavano da casa, quando, per cause in corso d’accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente contro una Fiat Freemont, con a bordo 3 persone, un uomo di 50 anni; la moglie di 42 anni, e la loro figlia, di 19 anni, tutti di Santa Maria di Licodia.

La Panda è stata completamente distrutta dall’impatto. Sul posto immediato l’arrivo di due ambulanze del 118, l’elisoccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia paternese. Per Rosaria non c’è stato nulla da fare, mentre i pompieri hanno estratto dalle lamiere del Freemont il conducente e poi, in elisoccorso, è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La figlia dell’uomo è stata, invece, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale SS.Salvatore di Paternò; la moglie al nosocomio di Biancavilla. Per permettere i soccorsi e liberare anche la strada dai detriti delle vetture, sparsi per diversi metri sulle due corsie di marcia, è stato necessario chiudere la Statale 284 al transito fino al tardo pomeriggio.

