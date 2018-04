Con un drone nella riserva dove nidificano i fenicotteri

Il pilota di un drone è stato denunciato per avere fatto sorvolare il quadricottero sulla riserva naturale Saline di Priolo Gargallo. I carabinieri hanno intercettato il velivolo e sono risaliti al proprietario che stava effettuando videoriprese. In questo periodo la riserva è popolata da numerosi fenicotteri rosa in fase di nidificazione. L’uomo deve rispondere di maltrattamento di animali. Su tutta la riserva vige il divieto di sorvolo.