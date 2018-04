Mascali, cade dalle scale e batte la testa, arriva l'elisoccorso

Grave incidente domestico questa mattina, poco prima delle 12.30 in una abitazione di via Marconi a Mascali. Un uomo di 52 anni mentre tentava di raggiungere il garage sarebbe caduto, mentre scendeva le scale battendo con violenza il capo. A lanciare l’allarme al 118 sarebbe stata la moglie dell’uomo rimasto immobile sul pavimento. I soccorritori in considerazione delle gravi ferite riportate dall’uomo nella rovinosa caduta, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che e’ poi atterrato nel giro di pochi minuti nella pista di via Neri a Carrabba di Mascali. Il 52enne è stato quindi condotto al trauma center del Cannizzaro di Catania.