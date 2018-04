Catania, sorpresi mentre si scambiavano un fucile: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato tre catanesi di 18, 20 e 29 anni, per detenzione illegale di armi alterate in concorso e ricettazione.

I tre sono stati scoperti mentre si scambiavano delle buste di plastica nera e quando si sono accorti della presenza dei carabinieri, per sottrarsi al controllo, hanno tentato d nascondersi all’interno di una abitazione ubicata in Via del Purgatorio. I tre sono però stati bloccati e perquisiti e nelle buste di plastica sono stati trovati un fucile cal. 12 con matricola parzialmente abrasa; tre cartucce cal. 12, un bilancino di precisione con tracce di sostanza stupefacente tipo “cocaina”. L’arma sarà inviata al R.I.S. di Messina per gli accertamenti tecnici di rito. I tre sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza.