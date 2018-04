Pedara, coltivavano canapa indiana a casa: in tre ai domiciliari

Ottanta piante di canapa indiana sono state sequestrate a Padara dai carabinieri nell’abitazione nelle disponibilità di un 31enne e un 26enne di Mascalucia e di un 28enne di Nicolosi, che sono stati arrestati per produzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Ora sono agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Nell’abitazione, in Via Ruggero II d’Altavilla, hanno anche sequestrato 4 grammi di marijuana, gli impianti di aerazione ed illuminazione della serra e prodotti chimici per la coltivazione delle piante.