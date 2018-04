«Veronica va condannata a 30 anni», in Appello il pm chiede la conferma per la mamma di Loris

CATANIA - «Veronica Panarello va condannata a 30 anni». Il pm di Ragusa Marco Rota ha chiesto oggi in aula nel processo di Appello la conferma della condanna di primo grado per la mamma del piccolo Loris, accusata di aver ucciso il figlio Loris Stival, occultandone il cadavere in un canalone delle campagne di Santa Croce Camerina, il 29 novembre 2014.

La donna oggi è tornata davanti alla Corte d’Assise d’Appello (presidente Rosario Cuteri; a latere Stefania Scarlata). per la conclusione della requisitoria del pm Rota che ha conluso con la richiesta della conferma della condanna di primo grado. A seguire, le arringhe dei difensori delle parti civili (Daniele Scrofani per Davide Stival, per il figlio minore e per la nonna paterna Pinuccia Aprile) e Francesco Biazzo (per Andrea Stival, nonno paterno della vittima). È probabile che non si arrivi a concludere entro oggi e che ci sia bisogno di un’ulteriore udienza per concludere la parte dedicata ai familiari della piccola vittima. Il successivo passaggio processuale sarà l’arringa del difensore di Veronica, l’avvocato Franco Villardita. Al netto delle eventuali repliche, la sentenza di secondo grado è attesa entro l’estate.