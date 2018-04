EmergenSea di Marevivo parte da Lipari

E’ partito da Lipari il progetto di Marevivo «#EmergenSea, Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il mare», con l’inaugurazione della macchina compattatrice per riciclare bottiglie in plastica e ricevere buoni sconti. La campagna è stata resa possibile sull'isola grazie al sostegno di Aeolian Islands Preservation Fund e Blue Marine Foundation e alla collaborazione con il Comune di Lipari - Assessorato all’Ambiente e dell’Istituto Comprensivo Lipari Santa Lucia.

Sopra al dispositivo, ospitato dall’istituto scolastico Santa Lucia, c'è un monitor per proiettare il video della campagna che punta a diffondere le «tre R": riduci, ricicla e riusa. Sarà possibile inserire le bottiglie nella macchina anche nei periodi di sospensione dell’attività scolastica, giorni festivi esclusi. I buoni sconti rilasciati per il gesto virtuoso potranno essere utilizzati negli esercizi che hanno già aderito all’iniziativa. "Abbiamo scelto come progetto pilota l’isola di Lipari - spiega Carmen di Penta,Direttore Generale di Marevivo - dotando il territorio prescelto di una macchinetta che separa e compatta i rifiuti di plastica. Non solo, ci occuperemo anche della diffusione del materiale di comunicazione ed informazione per sensibilizzare le comunità locali su quanto siano importanti i piccoli gesti però decisivi per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento del territorio e del mare».