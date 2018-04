Palermo, con la sua auto ne investe altre cinque e si ribalta: ferita

Un’auto si è ribaltata in viale Michelangelo, a Palermo. Una Lancia Y, condotta da una ragazza palermitana di 22 anni, per cause in via di accertamento, ha urtato cinque vetture parcheggiate all’altezza del civico 275 e ha finito la propria corsa ribaltandosi. La giovane è rimasta ferita in modo non grave. La vettura era nella corsia in direzione di Borgo Nuovo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi.