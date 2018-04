Ciclista 70enne travolto e ucciso tra Marina di Ragusa e Donnalucata

RAGUSA - Un ciclista di 71 anni, Giovanni Tinghino, residente a Vittoria, ha perso la vita nella strada che da Donnalucata conduce a Marina di Ragusa. L’uomo è stato tamponato da una autovettura, una Fiat Punto, guidata da una giovane donna di Giarratana che per cause ancora da accertare non si è accorta del ciclista e non è riuscita ad evitare l'impatto. E' probabile che sia stata accecata dal sole. Attivati subito i soccorsi, sul posto sono intervenuti polizia stradale, carabinieri e 118: ma per Tinghino purtroppo non c'è stato niente da fare. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.