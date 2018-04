Catania, fermata la “catena dello spaccio”: arrestati tre pusher 16/04/2018 - 11:59 di Redazione

Il blitz dei carabinieri in via Alogna. Sequestrata marijuana, cocaina e 300 euro in contanti

Francesco Bertolo, Alessandro Massimino e Marco Sebastiano Viola

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagrante i catanesi Alessandro Massimino di 27 anni, Francesco Bertolo di 40 anni, e Marco Sebastiano Viola di 27 anni, tutti accusati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini della Squadra “Lupi” a sorprenderli in Via Alogna mentre, con ruoli interscambiabili di vedetta e pusher, vendevano droga agli acquirenti di turno. Fermati e perquisiti sono stati trovati in possesso di alcune dosi tra cocaina e marijuana nonché di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.