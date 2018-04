Yacht, case, viaggi stellari: come spendere 130 milioni di euro vinti al Superenalotto

Come si possono spendere 130 milioni di euro? Quella effettuata martedì sera a Caltanissetta è una vera e propria vincita monstre che di fatto cambia radicalmente la vita. Ma in tanti si chiedono: come investire quei soldi? Già, voi cosa avreste fatto con quella "montagna di soldi"? Avreste mollato il lavoro dopo aver detto al capo (o al collega) quello che pensate veramente di lui? Sareste scappati in solitaria per rifarvi un’identità dall’altra parte del mondo e senza lasciare tracce, in modo che cugini di quinto grado o vecchi amici d’infanzia non riescano a raggiungervi? Avreste speso tutto nell’acquisto di una villa tipo quella che ha ospitato alcune famose scene del capolavoro di Francis Ford Coppola, Il Padrino (quasi 7.000 metri quadri, 29 camere da letto, 40 bagni, 6 dependance, 3 piscine ed una sala per le proiezioni: costa circa 100 milioni e si trova a Beverly Hills)? Avreste provato a far fruttare il gruzzoletto.

Giusto per divertirsi, proviamo a capire come possono essere spesi 130 milioni di euro. Sullo steso sito internet del Superenalotto si possono trovare alcuni consigli. Ma ci si potrebbe anche rivolgere a un esperto di investimenti. Vediamo alcune ipotesi.

Viaggi

Il vostro viaggio dei sogni è sicuramente alla vostra portata, e probabilmente ve ne potrete permettere tanti altri. Ad esempio, una crociera che compie il giro del mondo in 124 giorni su di una delle compagnie più lussuose dei mari, vi verrebbe a costare più o meno 1 milione di sterline (che grazie al Brexit oggi varrebbe “poco più” di 1,2 milioni di euro), visitando 28 paesi tra elicotteri, jet privati, Rolls Royce e autista personale. O magari, se siete davvero appassionati dei mari, ci sarebbe una crociera fatta su misura che andrebbe ad esplorare gli abissi marini per “soli” 60mila dollari (poco più di 54mila euro). Obiettivo: 4.000 leghe sotto i mari alla conquista del Titanic.

Ma se tutto ciò per voi è troppo poco, potreste pensare a un viaggio interstellare. Virgin Galactic sta sviluppando aerei spaziali che permetteranno, entro pochi anni e a chiunque se lo possa permettere, di orbitare intorno alla Terra, nello spazio. Si stima che i biglietti saranno in vendita a poco più di 150.000 sterline, il ché significa che sarà possibile acquistarne un po' e dare una festa a dir poco memorabile.

La casa dei sogni

Potreste invece pensare di acquistare uno o più immobili, che si sa, tra vacanze, parenti e amici, non se ha mai abbastanza. Per esempio, qualche anno fa è stata messa in vendita una della residenza da favola dell'attore Nicholas Cage: la dimora era in vendita, con tanto di garage che può contenere più di 16 auto, sette camere da letto extra lussuose, un home theatre privato, un ascensore ed una vista panoramica su Vegas da togliere il fiato per la modica cifra di 9,95 milioni di dollari (equivalenti a poco più di 9 milioni di euro).

Oppure potreste prendere casa a "The Boltons", una zona dell'elegante quartiere londinese di Kensington, considerata l'area più costosa del Regno Unito. Nonostante ciò, con 100 milioni di euro in banca sarebbe comunque possibile trasferircisi, dato che in media una proprietà che si trova in questa zona vale circa 32,2 milioni di sterline.

Ma se è ancora troppo poco, potreste acquistare un'isola tutta per voi, come quella di Apo nelle Filippine. Per un costo di circa 40 milioni di sterline potreste possedere questo idillio, ricco di rilievi, alberi da frutto e spiagge di sabbia bianca ornate di palme. Con una parte dei milioni rimasti potreste costruire un lussuoso palazzo sull'isola, per poi passare le vostre giornate all'insegna di relax, sole e immersioni nelle acque cristalline che circondano il vostro paradiso privato.

Automobili

Desiderate una delle auto più costose del mondo? Bazzecole per chi possiede 130 milioni di euro. Infatti, il modello celebrativo realizzato per festeggiare i 60 anni della Ferrari nel mercato degli Stati Uniti, la Ferrari F60 America, costa all’incirca 2,3 milioni di euro.

Una squadra di calcio

Con un bottino da 130 milioni di euro nel vostro conto in banca sarebbe possibile acquistare anche un intero club sportivo. Il Portsmouth Fc, squadra della Premier League inglese, è stata recentemente acquistata dal dall’ex CEO di Disney, Michael Eisner, per 5,7 milioni di sterline. Quindi si parla di cifre ampiamente alla vostra portata.

Investimenti

Ma se invece di essere delle cicale, siete delle formichine operose che si stancano molto infretta delle frivolezze insite nel lusso. Potreste quindi pensare di investire circa il 50% della vostra vincita in BOT, che sebbene abbiano degli interessi bassissimi, con un investimento tale dovrebbero fruttarvi almeno 1 milione di euro l’anno. Ed il resto potreste usarlo per lanciare un vostro business, magari sistemando prima il futuro di tutta la famiglia.

Ma Michele Marcello, amministratore delegato della società di gestione inglese ’Agenda Invest’, intervistato tempo fa dall'Agi, ha consigliato «se in Italia fosse possibile, di incassare metà della cifra in banconote e l’altra metà in oro. Poi di chiudere tutto in uno scantinato». Marcello infatti ritiene che non non vadano bene conti correnti (troppi interessi negativi), mercato azionario, obbligazioni e nemmeno il mattone. Quindi meglio lo scantinato.