Al Nord c'è l'anticiclone Apollo, da noi c'è allerta meteo

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di grado giallo per condizioni avverse, fino alle ore 24 di domani, in buona parte della Sicilia. E' quanto si legge in una nota del Comune di Palermo, secondo cui, in particolare, l’allerta riguarda il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

L’anticiclone europeo Apollo invece sta pian piano conquistando tutto il nostro Paese ma fa appunto una certa fatica ad raggiungere il Sud dove resisterà ancora una certa instabilità. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il cuore caldo dell’anticiclone infiammerà le regioni settentrionali nella giornata di domani quando si registreranno i valori massimi più alti: 26/28° su quasi tutte le città della Pianura padana, da Milano a Trieste, 25° a Torino e Bologna, 27° a Firenze, ma fino a 30° sulle valli del Trentino Alto Adige; qualche grado in meno man mano che si scenderà verso le regioni centrali e meridionali. A parte Napoli, Catanzaro e Taranto che misureranno 25/26°, le città lungo le coste adriatiche e tirreniche non supereranno i 20/22°, Roma toccherà i 24°.