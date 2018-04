Gela, tamponamento tra auto e ambulanza: consigliere finisce in ospedale

Scontro sulla statale 115 Gela-Licata tra un’ambulanza privata in servizio di emergenza e un’automobile che la precedeva, all’altezza del bivio per la zona balneare di Piana Marina. Il mezzo di soccorso, dell’associazione di volontariato Santa Lucia, di Gela, stava soccorrendo un uomo di 50 anni quando ha tamponato una Lancia Musa alla cui guida c'era una consigliera comunale gelese, l’avvocato Anna Comandatore del gruppo «Diventerà bellissima».

Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario alla polizia per eseguire i rilievi tecnici, mentre l’ammalato è stato trasferito su una seconda ambulanza per raggiungere l'ospedale di Gela. Anche Comandatore, dolorante, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti.