Gennuso di difende: «I 400 voti ad Avola? Li ho sempre presi prima»

SIRACUSA - Ha rigettato ogni addebito il parlamentare regionale Pippo Gennuso, da lunedì sera agli arresti domiciliari per voto di scambio politico-mafioso. L’indagato, ieri mattina, per un’ora e mezza è stato interrogato dal gip del tribunale etneo, Giuliana Sammartino, a cui ha riferito di non avere mai fatto accordi con gli altri indagati, né erogato somme di denaro in cambio di voti alle ultime Regionali. Gennuso ha detto di non avere avuto alcun vantaggio elettorale, visto che ad Avola anche nelle precedenti competizioni poteva contare su un pacchetto di circa 400 voti. «Si tratta di un dato storico consolidato – ha detto l’avv. Mario Fiaccavento – e non un solo voto in più avrebbero portato i due indagati».

Gennuso si è difeso sostenendo che, pur conoscendo Rubino e Giamblanco, non ha mai avuto alcun colloquio individuale né particolari contatti privati ma gli incontri sarebbero avvenuti sempre in occasioni pubbliche. Ha detto poi che durante la campagna elettorale sia stato avvicinato da numerose persone per svariati motivi. Il gip ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare e la difesa ha già preannunciato ricorso al Riesame.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’altro indagato, Maurizio Rubino, avolese. L’avv. Alvise Troja farà ricorso al tribunale della libertà. Sarà interrogato questa mattina, invece, Francesco Giamblanco, il genero di Michele Crapula. Il 31enne avolese, l’unico in carcere, compare davanti al gip del tribunale di Siracusa per essere interrogato per rogatoria.