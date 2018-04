Criminalità, estradati in italia tre latitanti: due sono siciliani

ROMA - Rientrano oggi in Italia tre latitanti arrestati in Germania ed estradati nel nostro paese. Si tratta di Simone De Luca, 26enne di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, Salvatore Sortino, 30 anni di Agrigento e Sebastiano Platania, catanese di 60 anni.

I tre erano ricercati per mandati d’arresto europei emessi dall’autorità giudiziaria italiana per diversi reati: De Luca per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti e ricettazione, Sortino per estorsione e Platania per violenza sessuale aggravata e continuata. I tre sono stati fermati dalla polizia tedesca grazie alle informazioni fornite dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Scip).

All’arrivo a Fiumicino, i tre saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferiti in carcere.