Incidente sulla A20 tra Milazzo e Rometta: muore un motociclista

Tragico incidente stradale intorno alle 14 ull'autostrada Messina-Palermo, all''uscita da una galleria tra Rometta e Milazzo a Torregrotta.

Un motociclista che viaggiava in direzione di Milazzo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo schiantandosi conto il guard-rail. L'uomo disarcionato dalla sella della moto è finito rovinosamente sul selciato. Inutili i soccorsi prestati al motociclista che sarebbe morto sul colpo in seguito al violento impatto. Sul posto è al lavoro per la ricostruzione della dinamica la Polizia Stradale.