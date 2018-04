Conclusi in anticipo i lavori, riaperta la A19 in direzione Palermo

E' stata riaperta la A19 in direzione Palermo. Lo ha comunicato l'Anas che ha annunciato che si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria di una soletta del viadotto Morello che, giovedì scorso, aveva reso necessaria la chiusura dell’autostrada per i veicoli diretti verso Palermo lungo l'autostrada A19 "Palermo-Catania".

"Grazie all’impegno dell’impresa incaricata da Anas che sin dalla sera di giovedì scorso ha lavorato senza sosta, coprendo giornate di 24 ore lavorative con tre turni da otto ore, è stato possibile - si legge in una nota della società - riaprire l’autostrada nel pomeriggio di oggi - in tempo per fronteggiare il surplus di traffico del 25 aprile - anzichè venerdì 27 come comunicato in precedenza".