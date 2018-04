Chiaramonte Gulfi, scontro lungo la SS 514, muore un centauro

Un motociclista, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto nel tardo pomeriggio in un incidente che si è verificato al km 2,850 della strada statale 514 Ragusa-Catania, nei pressi dello svincolo per Chiaramonte Gulfi. Il sinistro ha coinvolto anche due auto. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto è presente personale Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine.1