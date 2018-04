Palermo, auto fuori controllo travolge passanti: quattro feriti

Un automobilista ha perso il controllo della sua auto - una Seat Cordoba grigia - ed è finito sul marciapiede travolgendo tre persone al Foro Italico a Palermo. In quattro, compreso l’uomo al volante, sono rimasti feriti. Il più grave un sessantenne, A.S., che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico: ha riportato la frattura di entrambe le gambe, per lui prognosi riservata. Mentre altri due persone sono state trasportate all’ospedale Buccheri La Ferla dove sono entrati in codice verde: si tratta di un pedone e del conducente di uno scooter che si trovava fermo nello slargo. Nello stesso ospedale anche il conducente dell’auto, un uomo di 56 anni, S.S. anche le sue condizioni sono serie.