«Aiuto, mi hanno rubato 1500 euro», ma non era vero: denunciato per simulazione di reato

Un autista di una ditta che effettua consegna e ritiro merci lo scorso nove aprile aveva chiamato la Polizia sostenendo che in Via Petralia Sottana a Palermo era rimasto vittima di una rapina. Aveva raccontato che, poco prima, mentre era intento ad effettuare una consegna di merce, nel risalire a bordo del proprio furgone, era stato aggredito da due uomini, uno dei quali lo aveva spinto con forza all'interno del furgone facendosi quindi consegnare il denaro che custodiva addosso, circa 1.500 euro, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Porta Nuova, hanno, quindi, avviato i primi accertamenti cominciando dalle immagini della video sorveglianza della zona. Solo che dalla visione delle immagini estrapolate gli investigatori hanno subito notato alcune conraddizioni rispetto alla descrizione della dinamica del reato ed alle dichiarazioni rilasciate dalla “vittima”. Le immagini infatti non hanno ripreso alcuna fuga a piedi di alcun ipotetico bandito.

Alla fine, messo alle strette. P.M., palermitano di 40 anni, ha ammesso di aver simulato la rapina, asserendo, quale giustificazione del suo gesto, difficoltà economiche. L’uomo è stato denunciato alla Procura per simulazione di reato.