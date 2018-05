Licata, casalinga arrestata due volte in poche ore

Arrestata due volte nel giro di poche ore. E’ successo a Licata e la protagonista è una casalinga di 30 anni, Samanta Cicatello. La donna è stata arrestata una prima volta perché i carabinieri durante dei controlli insieme ai tecnici dell’Enel hanno scoperto che la donna riforniva di energia elettrica la sua casa dopo essersi allacciata abusivamente alla rete pubblica.

In quel caso è stata arrestata e posta ai domiciliari per furto aggravato in concorso di energia elettrica. Ma sono passate poche ore e i carabinieri l’hanno trovata mentre vendeva bibite e panini lungo il corso di Licata dove in queste giorni si sta svolgendo la fiera di Sant’Angelo. Nel secondo caso Samanta Cicatello è stata arrestata per evasione ed è stata di nuova posta ai domiciliari.