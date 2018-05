Maltempo e forte vento, interrotta per qualche ora la ferrovia Catania Palermo

Il forte vento ha causato qualche disagio in Sicilia. Il problema principale si è verificato lungo la linea ferroviaria Catania-Palermo, che in mattinata era stata interrotta fra Villarosa ed Enna per la caduta di rami sulla linea di alimentazione elettrica dei treni causata dal forte vento. Due treni regionali sono stati cancellati e sostituiti con bus fra Caltanissetta Xirbi e Enna, uno fra Catania e Caltanissetta centrale. Regolare la corsa delle 7.20 Caltanissetta Xirbi - Palermo. Dopo un paio d’ore la circolazione è ripresa regolamente ma per molti pendolari ci sono stati gravi disagi.

Il maltempo durerà per qualche giorno a causa dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno. ILMeteo.it ha annunciato giorni di maltempo su gran parte delle regioni. A partire da stasera piogge e locali temporali raggiungeranno tutto il Sud per poi risalire verso le regioni adriatiche e infine il Nord. Giovedì sarà la giornata più perturbata con maltempo diffuso e possibili nubifragi in molte regioni. Il ciclone oltre a portare diffuse precipitazioni, sarà accompagnato da venti moderati o forti che soffieranno fino a 70 km/h sulle coste della Sardegna e della Sicilia con conseguenti mareggiate.