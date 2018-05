Incidente ad Aci Castello, motociclista in rianimazione

E’ in terapia intensiva nell’ospedale Cannizzaro di Catania il centauro che ieri pomeriggio è rimasto ferito in un incidente stradale in via Aci Castello. L’uomo, un catanese di 24 anni, ha riportato un politrauma con gravi fratture agli arti inferiori e per questo è stato operato d’urgenza dagli specialisti ortopedici. Dopo l'intervento chirurgico, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove si trova ricoverato con la prognosi riservata.